الرياض – ارتفعت، امس أسهم شركات تأمين سعودية مدرجة في البورصة المحلية، بعد توقع تسع شركات تأثر أرباحها إيجابيا بالربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات في البلاد.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، الأربعاء، اكتمال الربط الآلي للتأمين على المركبات، ما يترتب عليه ضبط المخالفات آلياً للسيارات التي ليس لديها وثيقة تأمين سارية، وذلك اعتبارا من 21 يوليو/ تموز الجاري.

وقالت شركات تأمين سعودية في إفصاحات متفرقة للبورصة، إن القرار سيكون له تأثير جوهري على مبيعات تأمين السيارات، مما سينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركات لهذا العام، دون تحديدا أثر محدد بالقيمة أو النسبة.

والشركات المعلنة عن الأثر هي: بروج، سوليدرتي، التعاونية، ملاذ، الوطنية، أسيج، ولاء، الاتحاد، اتحاد الخليج؛ فيما يضم القطاع 35 شركة مدرجة جميعها في البورصة.

نظرا لذلك، ارتفعت العديد من أسهم التأمين بنسب عليا خلال تداولات الأربعاء والخميس، منها الأهلية وولاء، والصقر، والراجحي بنسب ارتفاع بين 2.5 و5 بالمئة.

وهبط إجمالي أقساط التأمين على السيارات لدى شركات التأمين 8.7 بالمئة في 2019، إلى 2.29 مليار دولار، مقابل 2.51 مليار دولار في 2018.

وكانت حصة التأمين على السيارات 22.7 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين من جميع الأنشطة (صحي وممتلكات وغيرها)، التت كانت 10.1 مليارات دولار في 2019.

ويتجاوز عدد السيارات في السعودية 12 مليون سيارة، وفق احصائيات رسمية.

وصعدت أرباح شركات التأمين السعودية 114 بالمئة في 2019، إلى 348 مليون دولار، مقارنة بـ163 مليون دولار في 2018.

الأناضول