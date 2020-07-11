إسبانيا – أثار الويلزي غاريث بيل، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور له خلال جلوسه على دكة بدلاء ريال مدريد في مباراة ألافيس، أمس الجمعة، لحساب الأسبوع الـ35 من “الليغا”.

ولم يعر بيل أي اهتمام لعدم مشاركته في اللقاء وبقائه على دكة البدلاء طيلة أطوار المباراة، حيث ظهر في إحدى الصور التي تناقلها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع، وهو يمدد ساقيه على مقاعد المدرجات ويغمض عينيه بالكمامة، مستخدما إياها كغطاء للعين من أجل النوم، ليبدو غير مكترث على الإطلاق بما يجري داخل المستطيل الأخضر.

كما ظهر بيل في صورة أخرى، وهو يبتسم بعد إقدام مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، على إجراء آخر تغييرات فريقه في اللقاء.

وفسر البعض ابتسامة بيل على أنها نوع من السخرية من زيدان، الذي لم يشركه في المباراة.

وتراجع مستوى الجناح الويلزي بشكل رهيب خلال الموسمين الأخيرين، حيث كان في بادئ الأمر يغيب عن مباريات الفريق الملكي لكثرة إصاباته وتجددها، ولكن بعد تعافيه، أصبح يستبعد من تشكيلة الريال الأساسية لأسباب فنية، وفي بعض الأحيان لأسباب انضباطية.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد، تغلب على ألافيس بهدفين دون رد، ليعزز صدارته للدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه برشلونة.

المصدر: مواقع التواصل