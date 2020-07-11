كورونا يتفشى في ولاية أسترالية رصد فيها مئة بؤرة عدوى منفصلة

أستراليا – سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية 216 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، محذرة من ارتفاع الإصابات في الفترة المقبلة، بعد إعلانها العزل العام لمدة 6 أسابيع.

وقال دانيال اندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا، في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: “ستزداد الأمور سوءا قبل أن تتحسن.. سنرى المزيد والمزيد من الإصابات الجديدة. سيستمر هذا معنا لشهور وشهور”.

وأضاف بريت سوتون، كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا خلال المؤتمر الصحفي، أن السلطات رصدت مئة بؤرة عدوى منفصلة.

وفرضت الولاية، وهي ثاني أكبر المناطق السكانية بالبلاد، العزل العام في عاصمتها ملبورن قبل أيام، وسط مخاوف من موجة ثانية للفيروس نتيجة انتقال العدوى محليا.

وكانت السلطات أرجعت معظم الحالات الجديدة في السابق إلى أشخاص وفدوا من خارج البلاد.

المصدر: رويترز