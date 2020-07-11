إيطاليا – صرح السنغالي، كاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي الإيطالي لكرة القدم، بأنه لا يفكر في أي شيء آخر غير نادي نابولي، وذلك ردا على الأنباء حول رحيله عن النادي.

وقال كوليبالي في تصريحات أبرزتها صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “عائلتي سعيدة للغاية هنا، وهذا يجعلني سعيدا. لا أحب أن أُعرف باسم (السيد 100 مليون يورو) أو القيمة التي يمنحها لي المدراء. كل ما أفكر فيه هو تقديم 100% من قدراتي على أرض الملعب، وفي عالم كرة القدم أنت لا تعرف أبدا ما سيحدث قريبا”.

وأضاف: “لم أتحدث مع النادي أبدا عن المغادرة. علينا إيجاد حل وسنجده، لكني لم أتحدث أبدا عن الميركاتو. سنرى ما يقرره رئيس النادي، وإذا اقترح علي التمديد، هذا سيسمح لي بإنهاء مسيرتي الاحترافية هنا. لا يزال لدي 3 سنوات في عقدي، هناك متسع من الوقت. أنا لا أفكر في أي شيء آخر غير نابولي”.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيوافق على البقاء هنا حتى الاعتزال؟، أجاب: “لن أقول (لا)، لكني لا أريد خداع أي شخص. نحن نعرف كيف تسير الأمور في كرة القدم. يمكنك قول إنك ستبقى مدى الحياة ثم تباع، لذا.. بدلا من ذلك، أخبر الجماهير أنني سأمنح الفريق 300% من قدراتي طوال فترة ارتداء هذا القميص”.

المصدر: وكالات