مصر – واصلت مصر والسودان وإثيوبيا، امس، محاولاتها لحل الخلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، حسبما جاء في بيان صدر عن وزارة الموارد المائية والري المصرية.

وبحسب البيان فقد تم، في اليوم الثامن من المحادثات الجارية برعاية الاتحاد الافريقي وممثلي الدول الثلاث والمراقبين، “عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث”. وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماعين عقدا “لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية في كلا المسارين، وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي”.

وتابع البيان أن مصر طرحت، خلال اجتماع اللجنة الفنية “بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد التشغيل السنوي وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصري حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاث”.

بينما اقترح الجانب الإثيوبي، وفقا لبيان الوزارة، “تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على أن تتم إحالتها إلى اللجنة الفنية التي سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلا وموضوعا، حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفني للاتفاق إلى اللجنة الفنية كي تقررها لاحقا إلى ما بعد توقيع الاتفاق”.

أما المناقشات في اللجنة القانونية، فذكرت الوزارة المصرية أنها استمرت دون تسجيل أي تقدم في التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية.

وختم البيان بالإشارة إلى أنه فى نهاية اجتماع اللجنة الفنية “تم الاتفاق على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزاري الثلاثي الذي سيُعقد يوم الأحد 12 يوليو، هذا ونأمل أن تتعامل إثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية”.

المصدر: RT