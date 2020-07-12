ليبيا – طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد المجتمع الدولي إيقاف من وصفهم بـ”الانقلابيين” (مجلس النواب المنتخب والقوات المسلحة المنبثقة عنه) من خلال دعم حكومة الوفاق في ليبيا، على حد تعبيره.

أردوغان وفي حديث مع مجلة “كريتر” التركية وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم الأحد قال:” إن استقرار ليبيا بأسرع وقت ممكن سيكون في صالح المنطقة بأكملها ويجب إخراج المرتزقة الذين حولوا ليبيا إلى بحيرة دم من البلاد وعلى المجتمع الدولي” دون أن يشير إلى أكثر من عشرة ألاف مرتزق سوري أرسلهم إلى ليبيا من بينهم إرهابيين قاتلو في صفوف تنظيم داعش.

وزعم أن موقف أنقرة في ليبيا أفشل ما وصفه بـ”مخطط حفتر” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) الهادف لـ”احتلال طرابلس”، مضيفًا أن إرساء قواعد الاستقرار في ليبيا بأسرع وقت ممكن ليس لصالح الشعب الليبي فقط بل لصالح المنطقة أيضًا.

وأضاف: ” تمكنت حكومة الوفاق من إخراج الانقلابيين من طرابلس في وقت قصير وهذه المكاسب الميدانية تبشر بالسلام والأمن في كامل الأراضي الليبية… موقف تركيا المصمم أفشل خطط حفتر وداعميه الرامية لاحتلال طرابلس”.

وانتقل أردوغان في حديثه إلى أزمة الشرق الأوسط ، قائلاً :”إن أنقرة مفتحة على كل الاقتراحات المستندة للتعاون والتقاسم العادل في البحر التوسط ومستعدون للعمل مع الجميع على أساس هذه المبادئ… لا نريد توترا في المتوسط”.