فيينا – افادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أن منظمة “أوبك” والدول الحليفة تستعد لتخفيف تخفيضات النفط في ظل بوادر انتعاش بعد قيود فيروس كورونا.

وقال مسؤولون في المنظمة إن تحالفًا من منتجي النفط بقيادة السعودية يدفع أوبك وحلفائها لزيادة إنتاج النفط بدءًا من أغسطس/آب، وسط دلائل على عودة الطلب إلى مستوياته الطبيعية بعد عمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروس.

وبحسب الصحيفة، من المقرر أن يجتمع الأعضاء الرئيسيون في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة روسيا عبر مؤتمر عبر الإنترنت يوم الأربعاء لمناقشة الإنتاج الحالي والمستقبلي للمجموعة.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قادت المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، دفعة أدت إلى خفض مجموعة المنتجين الـ23 إنتاجها الجماعي بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم، حيث أدى الوباء إلى انهيار الطلب على النفط.

وأعلنت “أوبك” خفض إنتاج النفط خلال شهر أيار/ مايو المنصرم، بمقدار 6.3 مليون برميل يوميًا على أساس شهري، إلى 24.19 مليون، على خلفية بدء “صفقة أوبك +”، في حين، أن المنظمة قد استوفت شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط بنسبة 84 بالمئة.

في الوقت نفسه، تعهدت الدول التي فشلت في الوفاء بالتزاماتها في أيار/ مايو وحزيران/ يونيو بتعويض ذلك خلال الربع، ومن بينها العراق وكازاخستان ونيجيريا وأنغولا والغابون.

يذكر أن اتفاقيات “أوبك +” الجديدة انطلقت في مايو الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 يونيو، تم تمديد هذا الحجم إلى يوليو.