أول تعليق لرونالدو بعد تعادل يوفنتوس مع أتلانتا

أول تعليق لرونالدو بعد تعادل يوفنتوس مع أتلانتا

إيطاليا – شدد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، على صعوبة المباراة التي تعادل فيها فريقه يوفنتوس مع ضيفه أتلانتا (2-2)، أمس السبت، في المرحلة الــ32 من الدوري الإيطالي.

وكتب رونالدو، الذي سجل هدفي فريقه من نقطة الجزاء، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”: “مباراة صعبة، لكن نقطة التعادل مهمة للغاية. لنواصل القتال حتى النهاية”.

وبهذا التعادل، عزز يوفنتوس موقعه في صدارة الدوري الإيطالي، برصيد 76 نقطة، بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه لاتسيو، بينما يحتل أتلانتا المركز الثالث بـ67 نقطة.

المصدر: championat.com