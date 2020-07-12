ليبيا – كشف رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا عن سبب التأخير في ورود مرتبات موظفي القطاع العام ابتداء من شهر مايو الماضي.

الآغا وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت أوضح أن السبب يرجع إلى التأخير في الجزء المغطى من قبل وزارة مالية بحكومة الوفاق لبعض القطاعات التي ترد منها مرتباتها.

وقال: “لقد قمت بالتواصل مع وزارة المالية عن سبب تأخر وورود المرتبات لمستحقيها ابتداء من مرتب شهر 5 بالرغم من قيام مصرف ليبيا المركزي بتسييله في حساب وزارة المالية طرف المركزي”.

وتابع: “وكان السبب هو تأخير الجزء المغطى من قبل وزارة مالية الوفاق لبعض القطاعات التي ترد مرتباتها منها فهناك مثلا قطاعات جزء منها يغطى من طرابلس وجزء من البيضاء وأن العمل حاليا جاري على صرف المرتبات فور الانتهاء منها”.