عمان – تراجعت مبيعات سوق العقار الأردنية بنسبة 44 بالمئة على أساس سنوي، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق بيانات لدائرة الأراضي والمساحة الأردنية (حكومية).

وقالت دائرة الأراضي، الأحد، إن قيمة مبيعات العقار بلغت 1.12 مليار دينار (1.57 مليار دولار)، في النصف الأول 2020، مقارنة مع 2.02 مليار دينار (2.84 مليار دولار) في النصف الأول 2019.

وتراجعت قيمة الإيرادات الحكومية، من مبيعات العقار خلال الفترة بنسبة 56 بالمئة، على أساس سنوي، إلى 46.43 مليون دينار (65.46 مليون دولار)، نزولا من 105.69 مليون دينار (149.02 مليون دولار).

وتراجع الطلب على العقار الأسواق الأردنية، على خلفية تفشي جائحة كورونا، وغلق الأسواق المحلية لأكثر من 50 يوما بما فيها غالبية المؤسسات الحكومية والبنوك، جعل من الصعب إتمام معاملات البيع والشراء.

وخلال يونيو/ حزيران الماضي، ارتفع حجم المبيعات بنسبة 8 بالمئة مقارنةًبنفس الشهر من 2019؛ ليبلغ 291 مليون دينار (410.31 ملايين دولار).

ويتوقع عاملون في قطاع العقارات والإسكان، تحسن الطلب على الشقق السكنية ونشاط سوق العقار خلال النصف الثاني من العام، مع عودة عدد كبير من المغتربين الأردنيين.

وذكرت مصادر حكومية، هلال الشهور الثلاثة الماضية، أن عودة كبيرة مرتقبة لأردنيين تم إنهاء عقودهم في الدول التي يعملون بها، بعد أزمة جائحة كورونا، وخاصة من الخليج.

الأناضول