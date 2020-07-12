الإمارات تكشف عن تعرضها لحوالي 100 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر يونيو

الإمارات تكشف عن تعرضها لحوالي 100 ألف هجمة سيبرانية خلال شهر يونيو

الإمارات العربية – كشفت الإمارات، عن تعرض المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاتحادية لـ”هجمات سيبرانية” كثيرة ومتنوعة خلال شهر يونيو الماضي.

وبحسب “وكالة أنباء الإمارات”، نجح الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي في هيئة تنظيم الاتصالات، في منع نحو 100 ألف هجمة سيبرانية تعرضت لها المواقع الالكترونية التابعة للحكومة الاتحادية خلال شهر يونيو الماضي، تنوعت ما بين برمجيات خبيثة 73%، وعمليات بحث عن ثغرات أمنية 15%، وهجمات التصيد الإلكتروني 12% ، كما عالج الفريق 407 حوادث سيبرانية.

وجاء ذلك خلال التقرير الشهري الذي نشرته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حول مستجدات الأمن السيبراني في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات عن شهر يونيو 2020.

واستعرض التقرير الجهود التي بذلها الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي(aeCERT) في التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها فقط الجهات الاتحادية الرسمية في الدولة.

المصدر: وام