عمان – انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن، بنسبة 0.61 بالمئة على أساس سنوي خلال يونيو/ حزيران الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من 2019.

وبحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية (حكومية)، الأحد، ساهمت في الانخفاض بشكل رئيس، مجموعات النقل، والوقود والإنارة، والايجارات، واللحوم والدواجن، والملابس.

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 0.12 بالمئة مقارنة بأسعار مايو/ أيار 2020، وساهمت في هذه الزيادة مجموعات النقل، والتبغ والسجائر، الوقود والإنارة، المطاعم والفنادق، والحبوب ومنتجاتها.

أما على المستوى السنوي، سجل التضخم خلال النصف الأول من 2020 ارتفاعا نسبته 0.90 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة ارتفاع مجموعة الألبان ومنتجاتها، والبيض والخضروات والبقول الجافة والمعلبة، والفواكه، واللحوم والدواجن.

وتراجع الطلب على السلع في الأسواق الأردنية، على خلفية تفشي جائحة كورونا، وغلق الأسواق المحلية لأكثر من 50 يوما واقتطاع جزء من رواتب الموظفين في القطاع الخاص، وعلاوات القطاع الحكومي.

وحدثت دائرة الإحصاءات العامة بداية الشهر الجاري، سنة الأساس للرقم القياسي لأسعار المستهلك لتصبح 2018 بدلا من 2010.

الأناضول