ليبيا – أكد رئيس قطاع النفط والغاز في المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق أن القبائل ما زالت على مطالبها الواضحة وشروط الشعب الليبي لإعادة إنتاج النفط.

الحليق قال في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” إن ما يجري الآن هو بدء العمل بالموانئ النفطية ولكنها ما تزال مغلقة وأن الشحنات التي تم تصديرها من ميناء السدرة وراس لانوف والحريقة بطبرق وميناء الزويتينة هو خام من النفط المخزن بالصهاريج في الموانئ.

وأشار إلى أن عائدات تصدير النفط ستودع في حساب سيادي مستقل به نسبة وتناسب تحت رعاية الأمم المتحدة، ويتم توزيعها بالعدل على أقاليم ليبيا الثلاثة، 38% للمنطقة الشرقية و12% للمنطقة الجنوبية و50% للمنطقة الغربية نظراً للجغرافيا والكثافة السكانية.

ونوّه إلى أنه في حال عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه وتنفيذ مطالب الشعب الليبي فسوف يتم إيقاف تصدير النفط مرة أخرى.

كما تابع “موقفنا واضح، نحن نطالب بتشكيل حكومة جديدة، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في جنيف للتشاور مع المجتمع الدولي لتشكيل حكومة جديدة وإنهاء اتفاق الصخيرات بالكامل وما نتج عنها من مؤسسات”.

وشدد على أن أبناء ليبيا يرفضون التدخل التركي في بلادهم كونه تدخلاً سافراً يجرمه القانون الدولي، واصفاً إياه بنوع من الاحتلال الغاشم.

وأضاف رئيس قطاع النفط والغاز في المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا في ختام حديثه أن القبائل الليبية تستغرب صمت المجتمع الدولي على ما يحدث في ليبيا.