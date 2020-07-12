ليبيا – اجتمع رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد بآمري المناطق العسكرية الغربية وطرابلس والوسطى التابع للرئاسي (أسامة الجويلي،عبد الباسط مروان،محمد الحداد) وآمر غرفة عمليات سرت الجفرة التابعة للرئاسي إبراهيم بيت المال.

الإجتماع بحث بحسب المكتب الاعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الوضع العسكري في البلاد بشكل عام وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت والجفرة إضافة لمراجعة إجراءات تأمين ما وصفوها بـ” المناطق المحررة”.

وناقش الاجتماع تنظيم ما وصفوها بـ”المؤسسة العسكرية” وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب “التشكيلات العسكرية المساندة” (الميليشيات) وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية لما وصف بـ”الجيش” في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة في اشارة منهم إلى تركيا.