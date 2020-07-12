ليبيا – رحبت السفارة البريطانية لدى ليبيا أمس السبت بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس رفع القوة القاهرة واستئنافها العمليات النفطية.

السفارة البريطانية قالت في تغريدة لها موقع التواصل الاجتماعي” تويتر” إن إغلاق الموانئ النفطية كلف ليبيا أكثر من 6 مليارات دولار وألحق أضراراً بالبنية التحتية.

ودعت السفارة جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار بقيادة الأمم المتحدة للتوصل إلى إجماع ليبي على التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز وتعزيز الشفافية، معتبرةً انها خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة في ليبيا.