إيطاليا – كشفت صحيفة “كوريري ديلا سيرا” الإيطالية، اليوم الأحد، أن قوات الشرطة ألقت القبض على الكرواتي، مارسيلو بروزوفيتش، نجم إنتر ميلان، بسبب قيادته السيارة تحت تأثير الكحول.

وتجاوز بروزوفيتش بسيارته الضوء الأحمر، على إحدى إشارات المرور في مدينة ميلانو، ما جعل الشرطة تطارده.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة أخضعت اللاعب الكرواتي لاختبار أوضح أنه تناول جرعة من محتوى كحولي بنسبة أعلى من الحد القانوني.

وأوضحت أنه تم سحب رخصة القيادة الخاصة ببروزوفيتش، ولم يتضح موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه أمام ضيفه تورينو، غدا الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: وكالات