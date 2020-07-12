ليبيا – كشف رئيس اللجنة الاستشارية الطبية سبها محمد بوخزام عن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في المدينة حيث بلغت 615 حالة موجبة وتم شفاء 126 حالة وتسجيل 23 وفاة.

بوخزام أعرب خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد عن أمله في مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار بتوفير مواد التشغيل والمسحات لأخذ العينات العشوائية في المنطقة لأن الوباء منتشر بشكل غير عادي.

وأشار إلى انتشار فيروس كورونا في جميع مناطق الجنوب والشاطئ وسبها وأم الأرانب بأعداد كبيرة جداً، مناشداً المسؤولين في ليبيا سواء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أو رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني ووزراء الصحة في الحكومتين بعدم التركيز حالياً على المشاريع وصيانة المدارس والبنية التحتية والطرق والصرف الصحي والانتباه إلى هذا الوباء في ليبيا والجنوب بالذات.

وأوضح أن التواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض مكلف به الدكتور عبد الحميد الفاخري مدير المركز الوطني للأمراض السارية سبها، لافتاً إلى أنه بعض الأحيان يتم وقف السحبات والعينات من المواطنين نظراً لقلة مواد التشغيل الموجودة لدى المركز وإمكانياته.

كما علق على أزمة نقص الاطباء داخل مركز سبها الطبي قائلاً:” الأزمة مازالت مستمرة رغم توجيهي نداء استغاثة بشأن الانهيار في الخدمات الطبية بالمركز الوحيد الذي يخدم المنطقة الجنوبية بالكامل كل يوم يصرف حوالي 25 أسطوانة أكسجين والكهرباء تنقطع يومياً لمدة 10-7 ساعات، العديد من الحالات تصل للعناية وبعد 5 أيام يكتشف إصابتها بالفايروس ولدينا حالات أطباء مصابين، بعد توجيه نداء الاستغاثة وصل 22 طبيب من طرابلس للمركز وقمنا بسحب عينات للعناصر الطبية الموجودة حالياً هناك شخص حالته موجبة”.