ليبيا – قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشائخ وأعيان ليبيا ورئيس اللجنة السياسية لقبيلة الدرسة سليمان ميلود بوالخنة إن موقف أوروبا من الاحتلال التركي لليبيا مرتبك وغير واضح وسيؤثر على الوضع الأمني مستقبلًا.

بوالخنة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الدستور “ المصرية أمس السبت أضاف:” أنه إذا نجح الجيش الليبي بتصميم رجالنا في القوات المسلحة ودعم غير المحدود من أشقائنا العرب وخاصة مصر والإمارات سياسيًا وعسكريا حيث أصبحت المعركة تهدد أمن الشمال الإفريقي بالكامل وذلك لأحلام عودة الدولة العثمانية”.

وتابع:” تريد مليشيات الوفاق وأردوغان دخول سرت والجفرة لأسباب كثيره بتقدير منها اقتصادية وعسكرية للسيطرة على منابع النفط والغاز وموانيه ومصادره البحرية والبرية وكذلك السيطرة العسكرية والتفوق الجوي لما تشكله قاعدة الجفرة من أهمية وقد يسهل تقسيم البلاد لا تنسى لهم بناء دولة الإخوان التي انهارت تحت أقدام قواتنا المسلحة”.

وأشار إلى أن القوات المسلحة عندما استشعرت حجم المؤامرة عليها من قبل المليشيات بالدعم الكبير القادم من دولة تركيا الإخوان أعادت تمركزها شرق مصراتة وأرجعت كل قواتها المسلحة المنتشرة في الغرب وتجميعها ودعمها استعدادا للمواجهة التي ستنقذ ليبيا.

بو الخنة أكد أن المعنويات عالية جدا وخاصة بعد الخطاب التاريخي للرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلنها بكل وضوح بأن أمن ليبيا من أمن مصر وان أمن ليبيا واجب عربي مقدس وأهمية الجفرة العسكرية من حيث موقعها الجغرافي لتوسطها ليبيا وسيطرتها على منابع النفط كذلك مدينة سرت تشكل أهمية استراتيجية لما لها من أهمية وقربها من منابع النفط وفي محيطها الموانئ النفطية وسيطرتها على الخليج.