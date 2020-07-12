اليمن – أعلنت لجنة مواجهة وباء “كوفيد 19” في اليمن، امس عن حالة وفاة واحدة و9 إصابات جديدة بـ”كوفيد 19″، ليرتفع إجمالي الإصابات في مناطق سيطرة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى 1389.

وقالت اللجنة في بيانها الإحصائي اليومي على حسابها في “تويتر”، إنها “سجلت حالة وفاة واحدة في محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 365 حالة”​​​.

وأضافت أنه “تم تسجيل 9 إصابات جديدة بالوباء في محافظة شبوة خلال الساعات الأخيرة”.

وأكدت اللجنة “شفاء 12 حالة 9 منها في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، و3 حالات في محافظة لحج (جنوب البلاد)، ليبلغ عدد الحالات التي شفيت منذ ظهور الوباء، 642 حالة”.

ويضاف إلى ذلك حصيلة الإصابات المعلنة من جماعة أنصار الله الحوثية، في مناطق سيطرتها، والبالغة 4 حالات بينها حالة وفاة وحالتا شفاء.

ووفق الحالات الجديدة يصبح إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في اليمن عموما، 1393 حالة بينها 366 وفاة و644 حالة شفاء.

وخلف وباء “كوفيد-19” في العالم أكثر من 12.8 مليون إصابة، بالإضافة إلى أكثر من 565 ألف وفاة.

المصدر: وكالات