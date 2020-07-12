ليبيا – اجتمع عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا اليوم الأحد مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لبحث سبل التعاون في تطوير وتحديث الأجهزة الأمنية.

الاجتماع بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة داخلية الوفاق برامج نزع السلاح وتطوير وإصلاح القطاع الأمني بشكل عام.

هذا وحضر الاجتماع من جانب داخلية الوفاق كل من “رئيس مكتب الشرطة العربية والدولية عبدالحميد الغزالي، مدير إدارة الشؤون المالية جمال صفر، مدير الإدارة العامة التدريب فتحي عون”.

ومثل البعثة في هذا الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة كبير المستشارين السياسيين لدى البعثة ومسؤولي مكتب تطوير السياسات الأمنية.