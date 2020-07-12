ليبيا – قال عميد بلدية حي الأندلس محمد الفطيسي إن البلدية تعاني منذ فترة طويلة من انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، مشيراً إلى أن البلدية هي أقرب جزء للحكومة لذلك يلجأ المواطنين لها عند وقوع أي مشكلة.

عميد بلدية حي الاندلس طالب خلال مداخلة له عبر برنامج “اتجاهات” الذي يذاع على قناة” ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد الجهات المعنية بشركة الكهرباء توضيح ماذا يحدث بالشركة وسبب الانقطاعات المتكررة لأن المواطن هو من يعاني.

وأضاف:” نطالب بمحاسبة مجلس إدارة الشركة قبل إقالتهم على كل ضرر لحق بالمواطن، هل من المعقول أن مدراء يتعاركون والمواطن البسيط يعاني والكهرباء تتبعها المياه وغيرها من القطاعات، المشكلة أن انقطع الكهرباء في بلدية حي الاندلس يتكرر لأكثر من 8 مرات في اليوم”.

كما استطرد حديثه:” يجب أن يحترموا عقول الليبيين ويتكلموا عن الحقيقة المجردة، المسؤول الأول عن انقطاع الكهرباء وأي شخص له علاقة بالإضافة للبلديات جميعها تتحمل المسؤولية”.

واختتم حديثه قائلاً :” اتفقنا في 2018 على تشكيل لجنة من حرس بلدي و شركة الكهرباء للعلم على الإيراد بشركة الكهرباء والبلديات تحاول و يدها ممدودة وجاهزة لأي أمر سواء كانت حلول وقتية أو محطات طاقة شمسية وبديلة”.