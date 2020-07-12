إيطاليا – أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس من خسارة محققة أمام ضيفه أتلانتا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس السبت، في قمة المرحلة الـ32 من الدوري الإيطالي.

وسجل “الدون” هدفين من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 55 و90، ليمنح فريقه تعادلا ثمينا بنتيجة 2-2.

وبهذين الهدفين، رفع النجم البرتغالي رصيده إلى 28 هدفا في المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي، متخلفا بفارق هدف واحد فقط عن متصدر القائمة، شيرو إيموبيلي، مهاجم نادي لاتسيو.

وفيما يلي ترتيب الهدافين الخمسة في الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ32:

1- شيرو إيموبيلي – لاتسيو – 29 هدفا

2- كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – 28 هدفا

3- روميلو لوكاكو – إنتر ميلان -20 هدفا

4- لويس مورييل – أتلانتا – 17 هدفا

5- جواو بيديو غلفاو – كالياري – 17 هدفا

تجدر الإشارة إلى أنه في حال تتويج رونالدو بلقب هداف الدوري الإيطالي، سيصبح أول لاعب في التاريخ، يحقق لقب الهداف في ثلاث دوريات كبرى مختلفة، حيث سبق له نيل هداف الدوري الإسباني مع ريال مدريد، وهدف الدوري الإنجليزي مع مانشستر يونايتد.

المصدر: RT