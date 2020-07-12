روسيا – تعافى 88 عنصرا من الجيش الروسي، من كوفيد- 19، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي للعسكريين المتعافيين منه حتى الآن، 7472 عسكريا.

وجاء في بيان، صدر عن وزارة الدفاع الروسية اليوم: ” خلال الـ24 ساعة الماضية، تعافى 88 عسكريا من الجيش الروسي، بعد علاجهم من مرض كوفيد-19. وبذلك بلغ عدد العسكريين الذين تعافوا منه حتى الآن، 7472 عنصرا”.

وتعافى من المرض، 883 شخصا، من المدنيين العاملين في الجيش الروسي.

وقالت الوزارة، إنه مع حلول 11 يوليو، تم في قطعات ووحدات الجيش، تحديد 1224 عسكريا بنتائج اختبار إيجابية لفيروس كورونا المستجد. وتم اكتشاف 256 مصابا بالمرض، بين طلاب وتلاميذ المدارس والجامعات العسكرية الروسية.

المصدر: نوفوستي