ليبيا – أكد وزير العدل التونسي السابق ونائب رئيس حركة “النهضة” الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين التونسية ورئيس كتلتها البرلمانية نور الدين البحيري أن الموقف الرسمي التونسي ثابت من الحرب والأزمة في ليبيا منذ عهد الرئيس الباجي قائد السبسي حسب قوله.

البحيري وفي تصريح لموقع “عربي 21″ القطري أمس السبت أوضح أن الموقف التونسي الرسمي من الحرب في ليبيا يتمثل باحترام ما وصفها بـ” الشرعية الدولية ” وحق الجوار ورفض التدخل في ليبيا.

وأضاف: “نحن كحزب ملتزمون بموقف الدولة التونسية من الملف الليبي.. وقد دعونا دوما في حركة النهضة إلى حقن الدماء والتسوية السياسية”.

وأشار البحيري إلى أنه لا يوجد خلاف جوهري بين مواقف رئيسي الدولة والبرلمان من الملف الليبي بصرف النظر عن بعض التفاصيل وزلات لسان والتصريحات التي يمكن مراجعتها وتعديلها.