إيطاليا – أنقذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا (2-2)، في اللقاء الذي جمعهما امس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم فريق أتالانتا المتألق مرتين عبر كل من المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا، ولاعب خط الوسط الأوكراني روسلان مالينوفسكي، في الدقيقتين (16 و80) على الترتيب.

ورد رونالدو في كل مرة بهدف التعادل “للبيانكونيري” من ركلتي جزاء، في الدقيقتين (55 و90) من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

وترجم النجم البرتغالي بذلك 11 ركلة جزاء إلى 11 هدفا “لليوفي” خلال الموسم الحالي “للكالتشيو” أي بنسبة 100%، ليرفع رصيده إلى 28 هدفا ويصبح على بعد هدف واحد عن متصدر قائمة هدافي الدوري شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

واكتفى يوفنتوس بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 76 نقطة، في صدارة الدوري.

بينما رفع أتالانتا الذي حقق قبل هذه المباراة 9 انتصارات متتالية، رصيده إلى 67 نقطة، ويشغل المرتبة الثالثة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان، الذي يستضيف فريق تورينو، يوم الاثنين المقبل.

المصدر: RT