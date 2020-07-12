“سانا”: وحدات من الجيش السوري تعترض قوة أمريكية وتجبرها على التراجع (صور)

“سانا”: وحدات من الجيش السوري تعترض قوة أمريكية وتجبرها على التراجع (صور)

سوريا – أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بأن وحدات تابعة للجيش السوري اعترضت، امس عربات عسكرية للقوات الأمريكية في محافظة الحسكة وأجبرتها على التراجع.

وذكرت “سانا” أن “حواجز للجيش اعترضت عربات للاحتلال الأمريكي في كل من قرى السيباط وتل شاميران ومنسف تحتاني بريف الحسكة الغربي وأجبرتها على العودة من حيث أتت”.

وأضافت الوكالة أن الوحدات السورية أجبرت القوة الأمريكية على “العودة باتجاه قواعدها غير الشرعية في ريف المحافظة”، ونشرت “سانا” صورا توثق الحادث.

وسبق أن قالت الوكالة إن حاجزا للجيش اعترض، الجمعة، 3 مدرعات للقوات الأمريكية في قرية منسف تحتاني بريف تل تمر وأجبرها على العودة باتجاه قواعدها.

وصادق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أواخر العام 2019 على خطة لسحب قوات بلاده المنتشرة سابقا في سوريا، إلا أنه قرر لاحقا نتيجة ضغط من قبل أعضاء إدارته إبقاء نحو 1000 عسكري لضمان السيطرة الأمريكية على حقول النفط التي تم الاستيلاء عليها شمال شرق البلاد.

المصدر: “سانا” + وكالات