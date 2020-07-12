ليبيا – أفقدت المطالبات المتصاعدة بإقالته من منصبه كشرط من شروط إعادة تصدير النفط مصطفى صنع الله المصراتي توازنه في بيانه أصدره مساء اليوم تعقيبًا على التطورات الأخيرة في هذا الملف معلنًا عودة القوة القاهرة التي أعلن رفعها قبل يومين بعد دخول ناقلة لتحميل شحنة متبقية في الخزانات على الرغم من تأكيد المسؤولين عن الإغلاق استمراره وبأن الناقلة لم تدخل إلا لهذا الغرض فقط .

عقب بيان من السفارة الأمريكية أصدر صنع الله بيانًا أقل ما يوصف هو فقدانه لأدنى معايير التوازن الى درجة حديثه وتلويحه بالتصعيد العسكري في الموانئ النفطية في لغة يستخدمها لأول مرة دون مراعاة عواقبها وسببها تصاعد المطالبة بإقالته من منصبه الدائم الذي يشغله بالتكليف منذ خمسة سنوات وانتقال مناقشة هذا الأمر إلى الأروقة الدولية .

الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس مجلس مشايخ وأعيان #ليبيا لـ #المرصد : آبار النفط لازالت مغلقة حتى اللحظة وماتم تصديره اليوم هو كمية مخزنة بالخزانات منذ فترة . لن تفتح الحقول قبل تنفيذ مطالبنا وهي : 5/1 pic.twitter.com/DyVCMGkVKZ — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 11, 2020

وذهب صنع الله الذي يُعرف بشخصنته لكل الخلافات حتى الوظيفية ، في بيانه الى القول بأن مرتزقة روس يحتلون الموانئ النفطية دون إبراز أي دليل على هذه الإتهامات التي لايمكن التأكد من مصداقيتها بعد ثبوت عكسها في حقل الشرارة الذي تجولت به المرصد قسمًا قسمًا بعد ساعات قليلة من تلك الإتهامات ولم تجد أي أثر لأي أجنبي في مختلف أركانه .

وعلى فرض صدق هذه الافتراضية – أي وجود الروس – كان من اللافت أن رئيس مؤسسة النفط المكلف غير المعين شرعيًا بذلك أن بلغ به الى درجة أن يزعم بأن مرتزقة سوريون هم الأخرون يحتلون الموانئ النفطية لينطبق عليه قول ( رمتني بدائها و انسلت ) علمًا بأنه قد حضر الإجتماع في طريق السكة الشهر الماضي مع الوفد التركي الرفيع ويعرف تمامًا من الذي معه ( أبومحمد ) ومن لا ، ويعلم تمام المعرفة من هم السوريون الذين ينتظرون سداد مرتباتهم من عائدات هذا النفط .. بالصوت والصورة وبأن هذه المعضلة أصلًا هي سبب رئيسي من أسباب الإغلاق اضافة لمطلب إقالته .

فيديو | حسابات تابعة لما يسمى " هيئة تحرير الشام " تنشر شكوى أحد عناصر الهيئة المتواجدين في معسكرات صلاح الدين من تأخر مرتباتهم بعد مشاركتهم في حرب #طرابلس مطالبة القادة السوريين المسؤولين عنهم بحل مشكلة المرتبات مع " حكومة الوفاق ". #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/EtsEvA6aGO — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 10, 2020

مزاعم عن وجود السوريين تحديدًا أثارت سخط قطاع واسع من الليبيين ، فلم يشاهد أحدًا أي سوري في أي منطقة إلا في صفوف الوفاق وهم يحتشدون أصلًا لمهاجمة الموانئ النفطية تحت راية تركيا أو مع الجيش ولكن فقط في تقارير وكالتي رويترز وبلومبيرغ اللتان يتعامل معهم ” المكلف ” عن طريق شركات العلاقات العامة مسبقة الدفع ومن خلاله صديقه السابق وعميل المؤسسة الحالي سفير لندن لدى طرابلس سابقًا ” بيتر ميلت ” صاحب الشركة التي ظفرت بعقد قيمته آلاف الجنيهات برأس مال تأسيسي قدره جنيه إسترليني واحد ! .

من رابع أكبر بؤرة كورونا في #تركيا … دفعة سوريين جديدة تصل اليوم إلى #ليبيا استعدادًا لمعركة #سرت والنفط . #المرصد pic.twitter.com/jJxTu24uZ4 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 9, 2020

وعلى الرغم من أن قادة القبائل قد ظهروا صوتًا وصورة منذ البداية وأعلنوا مسؤوليتهم عن الإغلاق وحددوا مطالبهم وأولها عدم عودة الإيرادات لقنوات الفساد السابقة التي من بينها إدارات في مؤسسة النفط والمصرف المركزي ورد عليهم صنع الله نفسه منذ أشهر بأنه سيلاحقهم قضائيًا لهذه الفعلة .

الحليق : خرجنا وأغلقنا النفط على الملأ وصنع الله يزعم أن دول هي من أقفلته ، هذا الرجل يحب تشويه الناس لكنه لايستطيع الحديث مثلاً عن مليشيات تهريب المحروقات من #الزاوية وغيرها , هو مكلف وغير معيّن مثله مثل الصديق الكبير وقد فرضهما إتفاق الصخيرات . #ليبيا #المرصد 5/4 pic.twitter.com/ZFNEQ2i4CT — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 11, 2020

إلا أنه عاد اليوم وإتهم دولة الإمارات العربية المتحدة فجأة بالوقوف وراء هذا الإغلاق متناسيًا تحديده المسؤولية هو بنفسه لقادة القبائل الذين صعدوا من مطالبهم الى مستوى إقالته .

عاجل | وزير خارجية #تركيا مولود جاويش أوغلو : سندعم أي هجوم على #سرت و #الجفرة وعلى حفتر قبول شرط الإنسحاب منها حتى يتم وقف إطلاق النار . #ليبيا #المرصد ( حوار مع فايننشال تايمز البريطانية ) — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 12, 2020

فخرج اليوم يتهم دولة ثانية بهدف إحراجها وخلق ضغط عليها تناسقًا مع تصريحات أصدقائه الأتراك الذين يعدون للهجوم على كل حال ويستعدون لتوقيع عقود ” شفط ” برية وبحرية معه على أن يستمر الإئتلاف الحاكم في العاصمة كما هو وعلى رأس أضلعه الكبير وصنع الله ذاته .

أردوغان : حررنا #ترهونة والعديد من المطارات والمناطق الليبية وهي تحت سيطرة السراج الآن ونسعى لتحرير الجفرة و #سرت والهدف هو المناطق النفطية في محيطها لما لها من أهمية وبعد ذلك ستصبح العمليات المقبلة أكثر سهولة . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Epz6sKtKgl — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) June 8, 2020

قال صنع الله ” أُبلغت المؤسسة الوطنية للنفط أن دولة الإمارات العربية المتحدة أعطت التعليمات لقوات حفتر لوقف الانتاج مجددًا ” دون أن يحدد من الذي أبلغه وكيف ولماذا ، وفي المقابل قال مسؤولين في المؤسسة لـ المرصد ” علمنا أن مصدر هذه المعلومات هي السفارة التركية في طرابلس ” .

في المقابل وإذ لم يبرز أي دليل على إتهاماته هذه ، قال الشيخ السنوسي الحليق نائب رئيس المجلس الأعلى لقبائل ليبيا الذي يتصدر حراك إغلاق النفط ” أن صنع الله لا يملك أن يتهمهم بمثل هذه الإتهامات وهو آخر من يتحدث عن الإملاءات الخارجية وأكد أن الإقفال لم يتم إلا بإرادة شعبية خالصة ” كلام الحليق يمكنه أن تعززه فرضية أخرى وهي أن أي ليبي لم يشاهد أيً من حكام ومسؤولي الإمارات يتحدثون عن هذا الشأن لا علنًا ولا سرًا لكن الجميع شاهد أردوغان وهو يستعرض الموانئ النفطية قبل شهر على خريطة في قصره ويعد عدة الحرب لها بينما إبتلع صنع الله حلقه تجاه هذا المشهد المُهين وإعلان الحرب الذي كاد أن يحرق الأخضر واليابس .

في أغسطس 2014 وعقب عملية فجر ليبيا الإنقلابية وخروج السلطة الشرعية من طرابلس ، كُلف صنع الله من قبل وزير مكلف وكيلًا لوزارة النفط ، ثم كُلف بتسيير مؤسسة النفط فترة تسييرية مؤقتة استمرت لعامها الخامس ليكون بذلك واحدًا ” من ثالوث الإخوان المسلمين للمناصب والمصائب الدائمة بجوار الصديق الكبير وخالد شكشك معرقلًا لأي حل أو حوار يهدف في النهاية لحلحلة الوضع وإعادة مراجعة شاغلي هذه المناصب المغتصبة ومنتهية الولاية ” كما ألمح بذلك ضمنيًا المبعوث السابق غسان سلامة عن شاغلي هذه المناصب .

المرصد – خاص