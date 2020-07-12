أستراليا – أعلن قائد منتخب أستراليا السابق لكرة القدم، مايل يديناك، اعتزاله منافسات اللعبة، بعد توقفه عن اللعب على المستوى الدولي في 2018 وعدم مشاركته على المستوى الاحترافي منذ ذلك الوقت.

وكتب يديناك (35 عاما)، اليوم الأحد، على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي “أود تقديم الشكر إلى جميع الأندية التي لعبت لها لمنحي هذه الفرصة”.

وأضاف: “والشكر أيضا للمدربين، والطواقم الفنية، والزملاء، والمشجعين، لأنهم جميعا أدوا دورهم”.

وبدأ يديناك، مسيرته الاحترافية في سيدني، لكنه تطور وتألق في صفوف كريستال بالاس الإنجليزي عندما لعب للنادي اللندني ما بين عامي 2011 و2016، وقاده للعودة إلى الدوري الممتاز، قبل أن ينضم إلى أستون فيلا في 2016.

على الصعيد الدولي، لعب يديناك في 79 مباراة دولية مع المنتخب الأسترالي، وقاده للفوز بكأس آسيا في 2015، وشارك معه في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات.

المصدر: رويترز