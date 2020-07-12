أبوظبي – احتفظ الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي بلقب وزن الريشة في الفنون القتالية المختلطة، بعد تفوقه على منافسه القادم من هاواي، ماكس هولواي، خلال المواجهات التي أقيمت في أبوظبي اليوم الأحد.

وتراجع أداء فولكانوفسكي في البداية بعد سقوطه أرضا في نهاية الجولتين الأولى والثانية.

لكن المنافس الأسترالي استبسل في الجولات الثلاث الأخيرة ليفوز على متحديه بالنقاط، ولو دون اجماع الحكام، ويحافظ على سجله خاليا من الهزيمة.

وكان فولكانوفسكي، الذي سبق له ممارسة الرغبي بصورة شبه احترافية، فاز باللقب بعد أن هزم هولواي في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفي المواجهة الرئيسية الثانية احتفظ البطل الأمريكي كامارو أوسمان بلقب وزن الوسط في منافسات الفنون القتالية المختلطة، بعد فوزه بالنقاط وبإجماع الحكام على مواطنه، خورخي ماسفيدال.

ودخل ماسفيدال غمار المنافسة على اللقب قبل ستة أيام فقط بعدما أضطر المتحدي السابق، البرازيلي غيلبرت بيرنز، للانسحاب من المواجهة بسبب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبفضل مهاراته المتميزة كمصارع تمكن أوسمانوف البالغ 33 عاما من التفوق على المتحدي طوال جميع جولات المباراة الخمس.

ووجه أوسمان لكمات خطافية قوية إلى منافسه ونجح في استنزاف طاقة المتحدي ليضمن الفوز في النهاية.

وفي مواجهة أخرى فاز الروسي، بيتر يان، وبكل جدارة، بالضربة القاضية الفنية، على البرازيلي جوزيه ألدو، ليتوج بلقب وزن الديك الذي كان شاغرا منذ اعتزال البطل السابق الأمريكي، هنري سيجودو، في مايو أيار الماضي.

المصدر: “رويترز”