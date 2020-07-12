اللجنة ذكّرت في بيان لها بمبادرة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لوقف إطلاق النار الدائم، لافتةً إلى تجاهل المبادرة واستمرار التحريض على الاقتتال وخطاب الكراهية من قبل الأطراف الأخرى في الوقت الذي يتمسك مجلس النواب بتوصيات مؤتمر برلين.

وأوضحت اللجنة أنها تضع الملف الإنساني ضمن أولويات عملها واهتمامها بمساعدة الفئات الأكثر ضعفا ومنهم النازحين والمهاجرين، مرحبةً بالتعاون مع اللجان التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.

وشددت على أهمية الاهتمام بمكافحة كوفيد 19 كأولوية قصوى وحشد الموارد الكافية لذلك ولصالح جميع الليبيين.

كما أكدت أهمية الملف الاقتصادي وحرص مجلس النواب على استئناف تصدير النفط والحاجة للتوصل إلى اتفاق يضمن شفافية انفاق العائدات ووصولها لجميع مناطق ليبيا.

ختاماً أشارت إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بواجباته تجاه استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا ومحاسبة من يقف وراء خطاب الكراهية ووقف التدخلات الخارجية التي تهدد الاستقرار في كامل المنطقة.