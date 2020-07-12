انجلترا – قدم النجم الجزائري رياض محرز، أداء جيدا خلال اللقاء الذي جمع فريقه مانشستر سيتي بمضيفه برايتون، أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي، لكنه أضاع بغرابة هدفا محققا.

وساهم محرز في تحقيق “السيتيزنز”، لفوز عريض على برايتون (5-0)، بصناعته الهدف الثالث لزميله رحيم سترلينغ، لكن النجم الجزائري لم يتمكن من تدوين اسمه في قائمة هدافي المباراة، بعدما أهدر هدفا محققا في الدقيقة 78.

وتلقى محرز كرة طويلة في عمق دفاع برايتون، لينطلق بها مسرعا متجاوزا الحارس، قبل أن يتلاعب بالدفاع، لكنه سدد الكرة بغرابة خارج إطار المرمى، في الشباك الجانبية.

ورغم تضييعه هذا الهدف، فقد نال محرز الإشادة على ما قدمه في مباراة برايتون، وفي الموسم الحالي بشكل عام، حيث سجل عشرة أهداف في الدوري الإنجليزي وصنع تسعة أخرى، ليكون ثالث أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في “البريميرليغ” هذا الموسم، خلف زميله في مانشستر سيتي، النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، الذي صنع 18 هدفا، والظهير الأيمن لليفربول، ترينت ألكسندر أرنولد (12 هدفا).

المصدر: RT