روسيا – أوضحت ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى روسيا، إن الفيروس التاجي لم يتغير، وخطورة المرض به لم تضمحل.

وفي تصريح لوكالة أنباء “ريانوفوستي”، قالت فوينوفيتش: “يتحدث الكثيرون عن أن الفيروس ضعف، لكن الأمر ليس كذلك. لم يتغير الفيروس، وفعاليته ظلت كما هي، ولم تتغير خطورة المرض أيضا”.

ولفتت إلى وجود تنوع جيني للفيروس، لكن هذا لا يعني أي شيء، لأن الجينات الرئيسة التي يمكن أن تغير سلوكه ظلت على حالها.

وقالت: “سلوك الفيروس هو أحد عناصر الوباء، والعنصر الثاني هو سلوك الناس، لأن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر، وإذا وجد الفيروس في مياه الصرف الصحي أو أي مكان آخر، فإن ذلك لا يغير من الأمر شيئا، لأن الانتشار الرئيس له يتم من شخص لآخر. وإذا كان بوسعنا الآن إبطاء هذه العمليات ووقفها في مرحلة مبكرة، فعندئذ بالطبع ستتبقى بؤر صغيرة للفيروس، ولن تنمو حتى الذروة الثانية”.

المصدر: نوفوستي