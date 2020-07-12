مصر – اكد الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إنه جرى الانتهاء من تجميع القمر الصناعي “سات 2” بنسبة 80%.

وأضاف القوصي، خلال تصريح لقناة الحدث، أنه يتم تجميع القمر الصناعى فى مركز المدينة الفضائية القائمة على مساحة 123 فدانا، أمام مسجد الفتاح العليم، بجوار العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع القوصي قائلا: “تم التوقيع على محضر الاجتماع، مما يمثل الانتهاء التام من أعمال مراجعة التصميم المبدئى للمشروع، وتم توقيع اتفاقية حول بدء تنفيذ مشروع “مصر سات-2″، وهو قمر صناعى صغير وعالى الدقة، بين الصين ومصر فى سبتمبر من عام 2019”.

وكان الدكتور محمد القوصي كشف عن أنه تم الانتهاء من أعمال مراجعة التصميم المبدئي لمشروع القمر الصناعي “مصر سات-2” بعد مفاوضات أجريت بين الجانب المصري والجانب الصيني عبر الفيديو على مدار الثلاثة أسابيع الماضية.

وشهد السفير الصيني، لياو لي تشيانغ، مشروع تعاون رئيسي آخر بين الجانبين فى مجال الفضاء، بعد مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية في المدينة الفضائية المصرية، الذي من المتوقع أن يتم بدء العمل به في مطلع العام القادم، مشيرا إلى أنه سيتم تنفيذ القمر الصناعي بفضل منحة من الحكومة الصينية، وسيطور من خلال العمل المشترك بين فريقي العمل الصيني والمصري، مضيفا أن القمر سوف يساعد مصر في خططها التنموية في العديد من المجالات.

المصدر: اليوم السابع