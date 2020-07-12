مصر – أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، امس بيانا حول مستجدات المحادثات التي تجريها مصر والسودان وإثيوبيا، حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وجاء في البيان أنه تمت، في اليوم التاسع على التوالي من جولة المحادثات الراهنة، “اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حدة مع المراقبين والخبراء، والتي أوضح خلالها الوفد المصري الصياغات البديلة التي عرضتها مصر خلال اجتماع اللجنة الفنية الذي عقد أمس”.

وأضاف البيان أن المراقبين طرحوا “بعض الملاحظات والاستفسارات، وقامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها”.

وتحاول الدول الثلاث، خلال المحادثات الجارية بينها على مستوى وزراء الري، برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين، رفع النقاط الخلافية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق.

المصدر: RT