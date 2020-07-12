روسيا – فند علي عبد العزيز، مدير أعمال الروسي، حبيب نور محمدوف، بطل اتحاد “UFC” للفنون القتالية المختلطة، الأنباء حول اعتزاله بعد وفاة والده، عبد المناب، من جراء إصابته بكورونا.

وكتب عبد العزيز عبر حسابه على موقع “تويتر”: “نسبت إلي بعض وسائل الإعلام الروسية تصريحا بأن حبيب أنهى مسيرته الاحترافية. هذا غير صحيح على الإطلاق. حبيب متأثر بوفاة والده. أريد من الجميع احترام الموقف وأن لا ينشروا أخبارا مزيفة”.

يذكر أن عبد المناب والد حبيب توفي في 3 يوليو الجاري، عن عمر يناهز 57 عاما، ومن غير الواضح ما إذا كان سيقام النزال المرتقب بين حبيب والأمريكي جاستن غاتجي أم لا، المقرر يوم 19 سبتمبر المقبل، ضمن دورة “UFC 253″، في “جزيرة القتال” بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

المصدر: وكالات