أذربيجان – أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم الاثنين أن قواتها دمرت خلال المعارك الليلية نقطة محصنة للجيش الأرمني في منطقة توفوز الحدودية بشمال غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها إن وحداتها “قضت بنيران دقيقة للمدفعية وقذائف الهاون والدبابات على نقطة محصنة ومنشآت مدفعية وآليات وفراد للعدو”.

وأضافت الوزارة أن ضابطا أذربيجانيا قتل خلال معارك الليل، متهمة في الوقت نفسه أرمينيا بإخفاء خسائرها.

جاء ذلك بعد وقوع اشتباك حدودي في منطقة تافوز، أمس الأحد، وسط تبادل باكو ويريفان الاتهامات بانتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط التماس بين الطرفين اللذين يخوضان صراعا ضاريا على منطقة قره باغ المتنازع عليها منذ مطلع التسعينات.

المصدر: “نوفوستي”