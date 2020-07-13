ليبيا – أكد وزير الخارجية التركي مولود أوغلو اليوم الاثنين أن عملية عسكرية سوف يتم تنفيذها في حال عدم انسحاب من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) من مدينة سرت الساحلية.

أوغلو وفي حوار مع قناة “تي آر تي” التركية وفقاً لما وكالة “سبوتنيك” الروسية قال :”إنه يجب تسليم سرت والجفرة لحكومة الوفاق الليبية وقد يتم تنفيذ عملية عسكرية حال عدم الانسحاب من سرت”، موضحًا أنه تم تقديم اقتراحات حكومة الوفاق حول أزمة ليبيا لموسكو وقد يتم عقد اجتماعا على مستوى الخبراء وآخر على مستوى الوزراء.

وأبدى استعداد بلاده بدء التنقيب في منطقة شرق المتوسط وفقا لاتفاقية أنقرة مع حكومة الوفاق وأيضا الاستعداد للعمل مع شركات من دول أخرى في هذا الشأن.

أوغلو هاجم موقف باريس مجددا في ليبيا، قائلاً :” إن فرنسا بدأت تتصرف بشكل هستيري بعد هزيمة حفتر في ليبيا”.