إسبانيا – تغلب إشبيلية على ضيفه ريال مايوركا بهدفين دون مقابل، الأحد، في مباراة أقيمت ضمن الجولة 36 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم إشبيلية بهدف حمل توقيع الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 41، من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وآمن أصحاب الأرض تقدمهم بهدف ثان أحرزه المهاجم المغربي يوسف النصيري عند الدقيقة 84، مستغلا تمريرة متقنة من زميله ياسين بونو.

بهذه النتيجة، رفع إشبيلية رصيده للنقطة 66 في المركز الرابع، متخلفًا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثالث.

وتوقف رصيد ريال مايوركا عند 32، ليقترب الفريق من توديع “الليغا” والهبوط إلى الدرجة الثانية رفقة إسبانيول، باحتلاله المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

الأناضول