أبوظبي – أغلقت بورصات الخليج، امس، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي بصدارة مؤشر البحرين، مستمدة المعنويات من صعود النفط نهاية الأسبوع الماضي.

والجمعة، ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر/ أيلول، بنسبة 2 بالمئة أو 0.89 دولارا، إلى 43.24 دولارا للبرميل.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أغسطس/ آب بنسبة 2.4 بالمئة أو 0.93 دولارا، إلى 40.55 دولارا للبرميل.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 2.11 المئة إلى 1313.53 نقطة، مع صعود أسهم مصرف السلام – البحرين 7.4 بالمئة، والبنك الأهلي المتحد 6.9 بالمائة، وإي بي إم تيرمينالز البحرين 2.4 بالمئة.

وصعد مؤشر السوق الأول في الكويت 0.57 بالمئة إلى 5636.33 نقطة، ومؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.19 بالمئة، ومؤشر السوق العام 0.47 بالمئة.

وفي الإمارات، ارتفع مؤشر سوق العاصمة أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.48 بالمئة إلى 4316.18 نقطة، ومؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18 بالمئة إلى 2085.85 نقطة.

وارتفعت بورصة مسقط بنسبة 0.28 بالمئة إلى 3503.86 نقطة، مع ارتفاع أسهم “اس ام ان باور القابضة” 5.3 بالمئة، ومسقط للغازات 5.2 بالمئة، والبنك الأهلي 2.5 بالمئة.

وصعدت بورصة قطر بنسبة 0.22 بالمئة إلى 9337.12 نقطة، مع صعود أسهم الطبية 10 بالمئة، وبلدنا 7.6 بالمائة، وناقلات 3.1 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية بنسبة 0.20 بالمئة إلى 7431.58 نقطة، مع ارتفاع أسهم أرامكو 0.45 بالمئة، والراجحي 0.35 بالمئة.

الأناضول