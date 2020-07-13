ليبيا – قال عضو البرلمان الجزائري وعضو البرلمان العربي عبد الكريم قريشي أن البرلمان العربي سبق وتقدم بمذكرة عام 2018 لمجلس العموم البريطاني واعاد تقديمها منذ ثلاثة أشهر لإيقاف أي إجراءات في ملف الأموال الليبية المجمدة في بريطانيا منذ عهد معمر القذافي.

قريشي وفي تصريح لموقع “المختار العربي “أوضح أن البرلمان العربي طالب الحكومة البريطانية عدم المساس بأي أموال ليبية في البنوك البريطانية باسم الدولة الليبية بعد أن اقترح عدة نواب في مجلس العموم البريطاني بإنشاء صندوق للتعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى لندن لتعويض ضحايا الأسر البريطانية من هجمات الجيش الأحمر الإيرلندي الذي تلقى تمويل من نظام العقيد القذافي في الثمانينات حسب زعم لندن.

وأكمل أن البرلمان العربي استطاع أن يؤجل محاولات بعض النواب البريطانيين من تمرير مشروع قانون لاستخدام ودائع ليبيا المالية لصالح الأسر البريطانية المتضررة من الجيش الأحمر الأيرلندي.

واختتم النائب تصريحاته أن وزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ناقشا هذا الملف مع وزير الخارجية الجزائري كلا على حده ،لافتا أن حكومة الوفاق والبرلمان الليبي كانت لهم محاولات لاسترجاع المبالغ المجمدة في بريطانيا لكنها لم تكلل بالنجاح.