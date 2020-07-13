الولايات المتحدة – ارتفعت مؤشرات البورصة الأمريكية اليوم، إذ حقق ناسداك ارتفاعا قياسيا جديدا في الوقت الذي يغمر فيه المستثمرين التفاؤل على خلفية مؤشرات على إحراز تقدم فيما يتعلق بتطوير لقاح لكورونا.

كذلك تلقت البورصة الأمريكية دعما من بداية إيجابية لموسم نتائج أعمال الربع الثاني من شركة “بيبسي”.

وفي بداية تعاملات اليوم صعد المؤشر “داو جونز الصناعي” بنسبة 0.57% إلى 26225.07 نقطة.

وارتفع المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 0.63% إلى 3205.08 نقطة، وزاد المؤشر “ناسداك المجمع” بنسبة 1.06% إلى 10729.92 نقطة.

المصدر: “رويترز”