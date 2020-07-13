ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد على عمل اللجنة المركزية الخاصة بالمهجرين من مدن ومناطق غرب ليبيا الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم باتجاه شرق ليبيا عقب دخول الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل العدو التركي والمرتزقة السوريين إليها.

الثني بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مع وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة عادل الزايدي وعيسى العيساوي وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية عضو اللجنة الإجراءات المتخذة من اللجنة المركزية الخاصة بالنازحين ونتائجها.

وشدد الثني على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمهجرين من سلع غذائية ودوائية بما يخفف معاناتهم.

وفي سياق متصل ناقش رئيس الحكومة مع وزير الحكم المحلي مرتبات موظفي شركات خدمات النظافة العامة وكيفية إيجاد آلية لصرفها.