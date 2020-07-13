ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبد الله الثني أمس الأحد على عمل اللجنة المركزية الخاصة بالمهجرين من مدن ومناطق غرب ليبيا الذين اضطروا للنزوح من بيوتهم باتجاه شرق ليبيا عقب دخول الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل العدو التركي والمرتزقة السوريين إليها.
الثني بحث وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مع وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة عادل الزايدي وعيسى العيساوي وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية عضو اللجنة الإجراءات المتخذة من اللجنة المركزية الخاصة بالنازحين ونتائجها.
وشدد الثني على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمهجرين من سلع غذائية ودوائية بما يخفف معاناتهم.
وفي سياق متصل ناقش رئيس الحكومة مع وزير الحكم المحلي مرتبات موظفي شركات خدمات النظافة العامة وكيفية إيجاد آلية لصرفها.