الجيش السوري يرد على هجوم شنه مسلحو “جبهة النصرة” على مواقعه في إدلب

الجيش السوري يرد على هجوم شنه مسلحو “جبهة النصرة” على مواقعه في إدلب

سوريا – أفادت صحيفة “الوطن” السورية، امس بأن الجيش السوري استهدف مواقع لفصائل إرهابية في محافظتي حماة وإدلب ردا على هجوم شنته أمس على مواقع القوات الحكومية.

وقالت الصحيفة إن الجيش السوري استهدف الأحد “مواقع للإرهابيين بريفي حماة الغربي وإدلب الجنوبي، وحقق فيها إصابات مباشرة، وذلك ردا على اعتداءاتهم التي طالت نقاطا له وخرقهم لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر ميداني أن وحدات الجيش العاملة في ريفي حماة الشمالي الغربي وإدلب الجنوبي، استهدفت برمايات من المدفعية الثقيلة نقاط تمركز وتحركات للمجموعات الإرهابية التابعة لـ”جبهة النصرة” في قرى المنصورة وقليدين والحميدية بريف حماة الغربي، وفي قرى البارة وفليفل والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وحققت فيها إصابات مباشرة.

وأعلن مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، مساء أمس السبت، أن الجيش السوري صد هجوما شنه نحو 250 مسلحا لتنظيم “جبهة النصرة” على مواقع للقوات الحكومية بمحافظة إدلب، وتمكن من تحييد 8 عناصر من المهاجمين.

المصدر: “الوطن” + وكالات