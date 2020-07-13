ليبيا – بعث السفير الهولندي في ليبيا لارس تومرس رسالة إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب رداً على رسالة رئيس اللجنة يوسف العقوري حيث عبر فيها عن شكره لمواقف لجنة الخارجية على الصعيد الإنساني ومنها ترحيب اللجنة بتشكيل الأمم المتحدة للجنة للتحقق من انتهاكات حقوق الإنسان.

السفير الهولندي شدد في رسالته بحسب المكتب الاعلامي لمجلس النواب على ضرورة وضع حد لحالة الإفلات من العقاب.

وبدوره ، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن مجلس النواب يعتبر ملف حقوق الإنسان من أهم أولوياته وقد قام بتشكيل لجنة لمتابعة الإنتهاكات لحقوق الإنسان.

كما شدد على حرص المجلس على دعم أعمال اللجنة الدولية التي تشكلت لتنفيذ توصيات مؤتمر برلين حول حقوق الإنسان، مؤكداً على أهمية التعاون مع الجانب الهولندي بالخصوص.

يُشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية تواصل عملها لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا ومنهم المهاجرين.