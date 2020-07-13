العراق – أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، امس تسجيل 95 وفاة و2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة: “تم فحص 11154 نموذجاً في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض 682632 نموذجاً”.

وأضاف، أن “الوزارة سجلت أيضاً 1645 حالة شفاء أيضاً خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية”.

وبلغ مجموع حالات الشفاء في العراق 44724 حالة، والإصابات 77506 إصابات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 3150 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس السبت، تسجيل 95 وفاة و2734 إصابة بفيروس كورونا.

المصدر: RT