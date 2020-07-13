القضاء الأمريكي يقرر تنفيذ أول إعدام فدرالي في الولايات المتحدة منذ 17 عاما

القضاء الأمريكي يقرر تنفيذ أول إعدام فدرالي في الولايات المتحدة منذ 17 عاما

الولايات المتحدة – اتخذت السلطات القضائية الأمريكية قرارا بتنفيذ أول عقوبة إعدام منذ 17 عاما بحق سجين فدرالي، يوم الاثنين القادم.

وأصدرت محكمة استئناف في ولاية إنديانا الأمريكية، الأحد، حكما بإلغاء قرار للقاضية الفدرالية، جين ماغنوس ستينسون، ينص على تأجيل إعدام السجين دانييل ليويس لي، الذي كان ينتمي إلى جماعة عنصرية وأدين عام 1997 بتهمة قتل عائلة من 3 أشخاص بينهم طفلة في الثامنة من عمرها.

ومن المقرر أن يجري تنفيذ عقوبة الإعدام بحق لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا يوم الاثنين.

وسبق أن أصدرت ستينسون حكما بتأجيل تنفيذ الإعدام بعد استجابة لطلب تقدم به بعض أقارب ضحايا لي، حيث أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم لفيروس كورونا بسبب حضور عملية الإعدام.

وسيكون هذا الإعدام الفدرالي، في حال تنفيذ العقوبة، الأول في الولايات المتحدة منذ 17 عاما، وسبق أن أعلن المدعي العام ووزير العدل للبلاد، ويليام بار، في 2019، أن السلطات الفدرالية ستستأنف عمليات إعدام المجرمين من أجل الاستجابة لمطالب ضحاياهم وأقربائهم.

المصدر: وكالات