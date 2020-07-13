ليبيا – التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير اليوم الاثنين مع كل من عبد السلام كاجمان عضو المجلس الرئاسي ومحمد بقي نائب رئيس مجلس الدولة الاستشاري.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمصرف ليبيا المركزي الآليات الكفيلة بتنفيذ مشروعات التنمية في القطاعات الحيوية بالجنوب الليبي وتوزيع المخصصات المالية الاستثنائية لها.

وبدوره، اقترح كاجمان تشكيل لجنة فنية لتحديد الأولويات التي تستهدفها هذه المشاريع في ظل الظروف الراهنة وتخصيص المخصصات المالية الكافية لكل منها ليتسنى المباشرة في تنفيذها.