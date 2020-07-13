المكسيك تتخطى إيطاليا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

المكسيك تتخطى إيطاليا في عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد

المكسيك – أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الاثنين، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 299750 حالة إصابة منذ تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة في المكسيك، عن تسجيل 4482 إصابة جديدة و276 وفاة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في البلاد وصل إلى 299750 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 35006 أشخاص.

تجدر الإشارة إلى أن حصيلة إصابات يوم الخميس كانت قياسية، حيث تجاوز عدد الإصابات الجديدة عتبة الـ 7 آلاف لأول مرة منذ تفشي الوباء.

وتخطت المكسيك إيطاليا في عدد الوفيات بـ”كوفيد 19″ لتحتل المركز الرابع عالميا من حيث عدد الوفيات، علما أن إيطاليا وثقت 34954 حالة وفاة و243061 إصابة منذ تفشي الفيروس.

وأشار إحصاء أخير أجرته وكالة “رويترز” إلى أن أكثر من 12.75 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في العالم، كما أن 563869 شخصا توفوا جراء الوباء.

المصدر: RT + وكالات