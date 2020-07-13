ليبيا – بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات الحاصلة في ليبيا وسوريا.

وبحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين بوتين وأردوغان لبحث آخر التطورات الحاصلة على الساحتين السورية والليبية إلى جانب قضايا اقليمية أخرى.

وأضاف البيان أن الزعيمين اتفقا على مواصلة التعاون من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الزعيمان أيضا العلاقات الثنائية بين بلديهما وسبل تعزيزها والتعاون في مكافحة وباء كورونا.