روسيا – حدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اجتماع حكومي عقد اليوم الاثنين، الأهدف الرئيسية أمام الاقتصاد الروسي في المرحلة المقبلة.

وقال الرئيس الروسي، إنه من الضروري تحقيق نمو سكاني مستدام، ومكافحة الفقر، وذلك من خلال خلق وظائف جديدة، وتوفير الظروف المواتية لقطاع الأعمال.

وأضاف، أن المهمة الرئيسية في ظل الصعوبات الاقتصادية، التي ظهرت مؤخرا (بسبب جائحة كورونا)، هي دعم التوظيف وتحقيق استقرار في دخل المواطنين الروس.

وأشار إلى أنه خلال هذا الربيع تم اعتماد حزمة إجراءات غير مسبوقة لدعم الاقتصاد الروسي، وذلك لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

كما طالب بوتين الحكومة والجهات المختصة بمواصلة العمل على “تبيض” وزيادة شفافية الاقتصاد، من خلال محاربة الفساد.

ودعا الرئيس الروسي الحكومة إلى توسيع الأفق لتخطيط الأهداف والمشاريع الوطنية إلى ما بعد العام 2024، وتحديد الأهداف الوطنية للعقد القادم.

وأشار إلى أن روسيا بشكل عام مستعدة لتصبح دولة رائدة في مجال الرقمنة والتطور التكنولوجي.

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي خلال اجتماع بشأن التنمية الاستراتيجية لروسيا وتنفيذ المشاريع الوطنية.

المصدر: “نوفوستي” + “تاس”